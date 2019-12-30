В Москве снег и ледяной дождь продлятся до середины ночи

"Оставшуюся часть понедельника, вплоть до середины ночи, в столице будут наблюдаться осадки в смешанной фазе: снег, ледяная снежная крупа, ледяные дожди, местами дожди. Эти осадки станут причиной образования гололеда", — сказал Леус.

По его словам, переохлажденные осадки в различной фазе наблюдаются на территории как Москвы, так и области.