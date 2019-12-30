В Москве снег и ледяной дождь продлятся до середины ночи

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ледяной дождь и снег продлятся в Москве до середины ночи с понедельника на вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Оставшуюся часть понедельника, вплоть до середины ночи, в столице будут наблюдаться осадки в смешанной фазе: снег, ледяная снежная крупа, ледяные дожди, местами дожди. Эти осадки станут причиной образования гололеда", — сказал Леус.
По его словам, переохлажденные осадки в различной фазе наблюдаются на территории как Москвы, так и области.