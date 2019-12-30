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Экс-посол Египта назвал Путина искусным политиком и радушным хозяином
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РИА Новости

Экс-посол Египта назвал Путина искусным политиком и радушным хозяином

16:10 30.12.2019 (обновлено: 16:11 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поражает собеседников четкостью формулировок, организованностью и откровенностью, а его гостеприимство и радушие располагают к нему, рассказал РИА Новости бывший в 2006-2010 годах послом Египта в России и исполнительный директор Египетского совета по внешней политике Иззат Саад.
РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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"Путин - искусный политик, который говорит четко, ясно и откровенно… Я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Прежде всего, меня привлекало то, что он является профессиональным политиком, который осознает интересы своей страны и народа и постоянно стремится их реализовывать… Но это также и гостеприимный хозяин, встречающий своих гостей тепло и щедро", - сказал Саад. Он вспомнил один из визитов в Россию египетского лидера Хосни Мубарака. "Я помню один из визитов президента Египта Хосни Мубарака в Россию. Президент Путин тогда принял его в своем доме. Он создал для гостей самую дружественную атмосферу, очень комфортную. Переговоры тогда продолжались больше трех часов", - рассказал посол.
По мнению египетского дипломата, россиян и многих зарубежных партнеров в Путине привлекает его четкое видение интересов своей страны и их защита. "Трудно найти другого такого политика в мире, который пользуется такой же популярностью, как Путин, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается Россия в последние годы. Его популярность остается на высоком уровне и никогда не опускается ниже 70%", - подчеркнул бывший египетский посол.
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Он добавил, что для России приход Путина к власти стал "поворотной точкой в истории". "Бесспорно, приход во власть Владимира Путина, сначала в качестве премьер-министра, а потом и президента, стал поворотной точкой в истории современной России. После хаоса последнего десятилетия XX века, снижения роли в регионе и мире, Россия превратилась в сильное государство с мощным влиянием на международной арене. У России есть четкое понимание мирового порядка в соответствии с Уставом ООН, особенно в том, что касается принципов суверенитета, невмешательства в дела государств, недопустимости применения силы или угрозы применения силы", - сказал Иззат Саад.
Египетский дипломат также отметил, что Путин всегда откровенно высказывает свою точку зрения международным партнерам. "Наверное, первым звоночком для Запада во главе с США была речь Путина на конференции по вопросам политики в области безопасности в Мюнхене в 2007 году, где он откровенно указал на сбой системы мирового порядка, на то, что Запад плохо справляется с управлением досье мира и безопасности в мире", - заключил собеседник агентства.
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Иззат СаадВладимир ПутинРоссияЕгипетВ мире
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