Экс-посол Египта назвал Путина искусным политиком и радушным хозяином

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поражает собеседников четкостью формулировок, организованностью и откровенностью, а его гостеприимство и радушие располагают к нему, рассказал РИА Новости бывший в 2006-2010 годах послом Египта в России и исполнительный директор Египетского совета по внешней политике Иззат Саад

РИА Новости подготовило проект, посвященный 20-летию Путина во главе страны. Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Путин - искусный политик, который говорит четко, ясно и откровенно… Я неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Прежде всего, меня привлекало то, что он является профессиональным политиком, который осознает интересы своей страны и народа и постоянно стремится их реализовывать… Но это также и гостеприимный хозяин, встречающий своих гостей тепло и щедро", - сказал Саад. Он вспомнил один из визитов в Россию египетского лидера Хосни Мубарака. "Я помню один из визитов президента Египта Хосни Мубарака в Россию. Президент Путин тогда принял его в своем доме. Он создал для гостей самую дружественную атмосферу, очень комфортную. Переговоры тогда продолжались больше трех часов", - рассказал посол.

По мнению египетского дипломата, россиян и многих зарубежных партнеров в Путине привлекает его четкое видение интересов своей страны и их защита. "Трудно найти другого такого политика в мире, который пользуется такой же популярностью, как Путин, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается Россия в последние годы. Его популярность остается на высоком уровне и никогда не опускается ниже 70%", - подчеркнул бывший египетский посол.

Он добавил, что для России приход Путина к власти стал "поворотной точкой в истории". "Бесспорно, приход во власть Владимира Путина, сначала в качестве премьер-министра, а потом и президента, стал поворотной точкой в истории современной России. После хаоса последнего десятилетия XX века, снижения роли в регионе и мире, Россия превратилась в сильное государство с мощным влиянием на международной арене. У России есть четкое понимание мирового порядка в соответствии с Уставом ООН, особенно в том, что касается принципов суверенитета, невмешательства в дела государств, недопустимости применения силы или угрозы применения силы", - сказал Иззат Саад.