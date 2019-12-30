УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников

"Мы сразу, там нас было пять священников и пять мирян, подошли к двери храма, стали, чтобы их не допустить. Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному священнику, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова со мной, разбили нос, губу тоже ему сшили, сильно так им дали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами", - рассказал Цмокало.