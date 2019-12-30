УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Группа раскольников в ночь на воскресенье жестоко избила 10 представителей Тульчинской епархии Украинской православной церкви, в их числе пять священников, сообщает в понедельник сайт УПЦ.
Инцидент произошел в селе Новоживотово Оратовского района Винницкой области. По информации УПЦ, верующие осуществляли круглосуточное дежурство возле Свято-Покровского храма. Это было сделано после того, как неделю назад, 22 декабря, раскольники сменили замки на церкви, нарушив договоренность не служить в храме до решения суда.
По словам благочинного Оратовского района, протоиерея Дмитрия Цмокало, в субботу около 23.30 к Свято-Покровской церкви подъехали три машины с активистами так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), которые "находились в неадекватном состоянии".
"Мы сразу, там нас было пять священников и пять мирян, подошли к двери храма, стали, чтобы их не допустить. Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному священнику, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова со мной, разбили нос, губу тоже ему сшили, сильно так им дали. И батюшку Петра, настоятеля храма, сбросили с лестницы и начали бить ногами", - рассказал Цмокало.
По словам пострадавших, нападавшие били прихожан кастетами. Их остановил вызов полиции: они вернулись в свои машины и разъехались.
В воскресенье днем возле территории церкви собрались сторонники "новой церкви", которых пришло поддержать также руководство Оратовской районной госадминистрации. "В присутствии полиции сторонники ПЦУ оскорбляли, обзывали и провоцировали верующих", - говорится в сообщении.
По сообщению УПЦ, полиция уже допросила трех подозреваемых, по факту избиения верующих ведется расследование.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Одновременно на Украине усилились гонения на каноническую Церковь - Украинскую православную церковь.