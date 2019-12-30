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Скворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году
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РИА Новости

Скворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году

15:52 30.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Максимальное повышение цен на лекарства составило в России менее 5% по итогам 2019 года, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"У нас увеличилось число наименований лекарственных препаратов, которые есть у нас на рынке... 14,5 тысяч разных лекарственных препаратов... Мы весь год держали достаточно стабильные цены на лекарства и на жизненно важные и на рыночный сегмент. Повышение максимальное ушло до 4,6-4,7%. У нас не было таких повышений, которые были в ряде других отраслевых сегментах рынка", - сказала Скворцова в интервью каналу "Россия-24".
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
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