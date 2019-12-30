Скворцова рассказала о росте цен на лекарства в 2019 году

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Максимальное повышение цен на лекарства составило в России менее 5% по итогам 2019 года, при этом число наименований препаратов увеличилось до 14,5 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"У нас увеличилось число наименований лекарственных препаратов, которые есть у нас на рынке... 14,5 тысяч разных лекарственных препаратов... Мы весь год держали достаточно стабильные цены на лекарства и на жизненно важные и на рыночный сегмент. Повышение максимальное ушло до 4,6-4,7%. У нас не было таких повышений, которые были в ряде других отраслевых сегментах рынка", - сказала Скворцова в интервью каналу "Россия-24".
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