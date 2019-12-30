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Новый год—2020
2019-12-30T15:51+0300
https://ria.ru/20191230/1563023547.html
Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155942/91/1559429128_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_58a110173d4906f4c2c92c55e41dcdf3.jpg
РИА Новости

Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

15:51 30.12.2019
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта Международной космической станции (МКС).
"Дорогие друзья, наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех - в России и в мире - произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной", - сказал Скворцов.
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"Так же и во всём мире, несмотря на политику препятствий, люди на Земле, какой бы нации они бы ни были, продолжают сотрудничать и дружить и вместе идти вперёд. Сотрудничество в космосе - яркий пример такого международного единения. И то, что круг международных партнеров по космосу расширяется, показывает верность выбранного всеми нами пути", - добавил Скрипочка.
Скворцов отметил, что в последний день каждого года все собираются вместе, чтобы сказать друг другу теплые слова и пожелать самого лучшего тем, кто им дорог. "Мы - большая международная семья МКС - делаем то же самое", - сказал он.
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По словам Скрипочки, "мы хотим, чтобы каждый из вас, как и мы, запомнил в этом году самое лучшее, оставив позади плохое". "Давайте вместе пожелаем друг другу новых достижений, удивительных открытий, радости и счастья, здоровья и благополучия", - добавил он.
"С Новым годом!" - сказали космонавты вместе.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Новый год—2020Олег СкрипочкаАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссия
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