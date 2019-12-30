Космонавты на МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

"Дорогие друзья, наступающий Новый год подводит итог целому десятилетию, за которое у нас всех - в России и в мире - произошло немало событий. Однако, несмотря на все испытания и вызовы, с которыми мы сталкивались, у всех нас было много поводов гордиться собой, нашими близкими и нашей страной", - сказал Скворцов.