В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне

По информации пожарных, пострадали 14 человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Как сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter, состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести.

В понедельник в муниципалитете Сентельес отмечают праздник сосны. Дерево с прямым стволом и густыми ветвями срубают, а затем на телеге, запряженной быками, привозят в поселок и устанавливают перед церковью. После этого его украшают и заносят в храм, где подвешивают в перевернутом виде на высоте статуи святой Колумбы – покровительницы городка. Все торжества проходят под залпы мушкетонов.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

По предварительной версии, взрыв произошел в мешке с порохом одного из участников торжеств, что привело к последующим взрывам.