В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне

МАДРИД, 30 дек – РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес, по предварительным данным, взорвался порох, сообщает пожарная служба в Twitter.
По информации пожарных, пострадали 14 человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Как сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter, состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести.
На месте ЧП отправлены десять карет скорой помощи и два вертолета, сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.
В понедельник в муниципалитете Сентельес отмечают праздник сосны. Дерево с прямым стволом и густыми ветвями срубают, а затем на телеге, запряженной быками, привозят в поселок и устанавливают перед церковью. После этого его украшают и заносят в храм, где подвешивают в перевернутом виде на высоте статуи святой Колумбы – покровительницы городка. Все торжества проходят под залпы мушкетонов.
Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt— A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019
По предварительной версии, взрыв произошел в мешке с порохом одного из участников торжеств, что привело к последующим взрывам.
Мэрия Сентельеса объявила об окончании торжеств и сообщила, что после того, как все раненые будут доставлены в больницы, сосну доставят в церковь.