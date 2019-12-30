Роспотребнадзор объяснил, почему снюсы находятся вне закона в России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снюсы и их аналоги находятся вне закона в РФ, поскольку не существует технического регламента, по которому они бы выпускались, заявила глава Снюсы и их аналоги находятся вне закона в РФ, поскольку не существует технического регламента, по которому они бы выпускались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова , отметив, что, как жевательный продукт, они относятся к пищевой, а не к никотиносодержащей продукции.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги – бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.

"Это (появление конфет, в которых в чистом виде содержится никотин - ред.), безусловно, вызвало резонанс. Мы, столкнувшись с этим, провели исследование. Оказалось, что это крайне небезопасная продукция, крайне небезопасная, в которой содержание никотина превышает все мыслимые нормы", - рассказала Попова в интервью каналу "Россия 24"

Она уточнила, что содержание никотина в одной такой конфете в десятки раз больше, чем в обычной сигарете.