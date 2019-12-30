Роспотребнадзор объяснил, почему снюсы находятся вне закона в России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снюсы и их аналоги находятся вне закона в РФ, поскольку не существует технического регламента, по которому они бы выпускались, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что, как жевательный продукт, они относятся к пищевой, а не к никотиносодержащей продукции.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги – бестабачные пакетики с никотином. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином. Так, например, в середине ноября в городе Стерлитамак 11-летний школьник отравился жевательными пакетиками, содержащими никотин. После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров дал владельцам магазинов 24 часа на то, чтобы убрать никотиновую смесь с прилавков.
29 декабря, 15:50В Пензе проверяют сообщения о раздаче "Дедом Морозом" снюсов детям
"Это (появление конфет, в которых в чистом виде содержится никотин - ред.), безусловно, вызвало резонанс. Мы, столкнувшись с этим, провели исследование. Оказалось, что это крайне небезопасная продукция, крайне небезопасная, в которой содержание никотина превышает все мыслимые нормы", - рассказала Попова в интервью каналу "Россия 24".
Она уточнила, что содержание никотина в одной такой конфете в десятки раз больше, чем в обычной сигарете.
"Посмотрев всю нормативную базу, мы, безусловно, пришли к выводу, что если это конфета, если это жевательный какой-то продукт, то это, безусловно, пищевой продукт, и если он считается пищевым, то он должен быть выпущен по каким-то требованиям, и он должен сопровождаться документами, подтверждающими безопасность... Учитывая, что такой продукции не прописано ни в одном нормативном акте, получить такой документ совершенно невозможно. Это вне нормативного поля... Сегодня эта продукция находится вне закона", - добавила глава Роспотребнадзора.
18 декабря, 03:43Во Владивостоке подросток запил снюс энергетиком и попал в больницу