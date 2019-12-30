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2019-12-30T17:02+0300
https://ria.ru/20191230/1563023141.html
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
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РИА Новости

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

15:42 30.12.2019 (обновлено: 17:02 30.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что на полгода больше показателей аналогичного периода 2018-го, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это не окончательно данные. Мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся", — сказала она в интервью каналу "Россия 24".

Она отметила, что удалось достичь минимальных за всю историю значений младенческой смертности — 4,8 на тысячу родившихся живыми.
"Это показатель, который по планам должен быть у нас только через два года, то есть идем здесь с таким радостным для нас опережением",— уточнила министр.
По ее словам, снизилась смертность от большинства заболеваний, от внешних причин она сократилась на 4,5%.
"Мы в три раза за десять лет снизили смертность от туберкулеза", — подчеркнула Скворцова.
Микроскоп
2 декабря, 19:00РИА Наука
Разработан способ по анализу крови узнать продолжительность жизни
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Обсудить 132
Вероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пусть расскажет об этом родителям, которые на операции и реабилитации в российских же клиниках деньги собирают. Про зарубежные я уже вообще молчу. А Скворцову как послушаешь: на з/п врачей она не влияет, строительство клиник не в ее компетенции, на финансы она не влияет. На кой тогда она вообще нужна. Глупые идеи генерировать и запреты вводить?
30 декабря, 16:29
dejavu_2001
51110011
Что опять???? Опять стали беспрецидентно долго жить. И все благодаря пенсионной реформе. Даешь еще!
30 декабря, 16:27
mdmiguel dios
34120308
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