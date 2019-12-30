Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
"Я решила зайти на сайт знакомств, и увидела, что они закрыли мой аккаунт. Некоторые пользователи сообщили, что сервис решил, что это могу быть не я. А это я! Не выгоняйте меня из сообщества", — написала Стоун.
Затем обладательница "Золотого глобуса" опубликовала пост, в котором показала уведомление от сервиса.
"Ваш аккаунт заморозили, потому что мы получили несколько сообщений о том, что ваш профиль был поддельным", — написали разработчики.
30 декабря 2019 г.
Последний роман у Шэрон Стоун был с 42-летним специалистом по недвижимости Анджело Боффой, с которым она находилась в отношениях несколько месяцев и рассталась в октябре прошлого года.
До этого звезда дважды выходила замуж. Сначала за телевизионного продюсера Майкла Гринберга (с 1984 по 1987 год), а потом за журналиста Фила Бронштейна (с 1998 по 2004 год).