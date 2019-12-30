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Культура
2019-12-30T15:59+0300
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Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
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РИА Новости

Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

15:59 30.12.2019
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© AP Photo / Andrew MedichiniАктриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма "Chacun son cinema" во Франции. 20 мая 2007 года
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля перед показом фильма Chacun son cinema во Франции. 20 мая 2007 года
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.

"Я решила зайти на сайт знакомств, и увидела, что они закрыли мой аккаунт. Некоторые пользователи сообщили, что сервис решил, что это могу быть не я. А это я! Не выгоняйте меня из сообщества", — написала Стоун.

Затем обладательница "Золотого глобуса" опубликовала пост, в котором показала уведомление от сервиса.

"Ваш аккаунт заморозили, потому что мы получили несколько сообщений о том, что ваш профиль был поддельным", — написали разработчики.

Последний роман у Шэрон Стоун был с 42-летним специалистом по недвижимости Анджело Боффой, с которым она находилась в отношениях несколько месяцев и рассталась в октябре прошлого года.
До этого звезда дважды выходила замуж. Сначала за телевизионного продюсера Майкла Гринберга (с 1984 по 1987 год), а потом за журналиста Фила Бронштейна (с 1998 по 2004 год).
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