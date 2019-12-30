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СМИ: власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения до 30 января
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РИА Новости

СМИ: власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения до 30 января

15:36 30.12.2019 (обновлено: 15:40 30.12.2019)
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© Fotolia / luluВид города Тунис
Вид города Тунис
© Fotolia / lulu
Вид города Тунис. Архивное фото
КАИР, 30 дек - РИА Новости. Власти Туниса на месяц продлили действующий в стране режим чрезвычайного положения, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Сообщается, что режим продолжит действовать до 30 января 2020 года.
Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
23 октября, 13:33
Новый президент Туниса Каис Саид официально вступил в должность
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
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ТуризмТунис (страна)В мире
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