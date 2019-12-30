СМИ: власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения до 30 января

КАИР, 30 дек - РИА Новости. Власти Туниса на месяц продлили действующий в стране режим чрезвычайного положения, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Сообщается, что режим продолжит действовать до 30 января 2020 года.
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Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.