Медведев вручил ректору РАНХиГС медаль Столыпина I степени

ГОРКИ, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау и вручил ему правительственную награду - медаль Столыпина I степени.
В ходе встречи Медведев поздравил ректора РАНХиГС с 60-летием и вручил ему медаль.
Кроме того, были подписаны документы о выделении субсидий из федерального бюджета на реконструкцию учебных корпусов и административно-учебного корпуса ФГБОУ ВО РАНХиГС.
25 декабря, 12:54Медведев изменил порядок награждения медалью Столыпина