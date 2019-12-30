Медведев вручил ректору РАНХиГС медаль Столыпина I степени

В ходе встречи Медведев поздравил ректора РАНХиГС с 60-летием и вручил ему медаль.

Кроме того, были подписаны документы о выделении субсидий из федерального бюджета на реконструкцию учебных корпусов и административно-учебного корпуса ФГБОУ ВО РАНХиГС.