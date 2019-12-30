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Медведев вручил ректору РАНХиГС медаль Столыпина I степени
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РИА Новости

Медведев вручил ректору РАНХиГС медаль Столыпина I степени

15:31 30.12.2019 (обновлено: 15:44 30.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимиром Мау и вручил ему правительственную награду - медаль Столыпина I степени.
В ходе встречи Медведев поздравил ректора РАНХиГС с 60-летием и вручил ему медаль.
Кроме того, были подписаны документы о выделении субсидий из федерального бюджета на реконструкцию учебных корпусов и административно-учебного корпуса ФГБОУ ВО РАНХиГС.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
25 декабря, 12:54
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