Ученые разработали препарат против хронического гепатита В

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В России разработали препарат, который уже через два года позволит полностью излечиваться от хронического гепатита В, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть еще другая проблема - хронический гепатит В, который уже развился. У нас большое количество таких больных. Но здесь наши ученые, ученые Института эпидемиологии разработали очень интересный препарат, который, я уверена, через два года даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - рассказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Глава Роспотребнадзора также отметила серьезные успехи по профилактике инфекционных болезней.
"За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по низкой заболеваемости острым гепатитом В", - добавила Попова.