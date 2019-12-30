Ученые разработали препарат против хронического гепатита В

"У нас есть еще другая проблема - хронический гепатит В, который уже развился. У нас большое количество таких больных. Но здесь наши ученые, ученые Института эпидемиологии разработали очень интересный препарат, который, я уверена, через два года даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - рассказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".