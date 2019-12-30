В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привили от гриппа

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каждый второй россиянин привит от гриппа, ситуация с заболеваемостью в стране спокойная, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Против гриппа мы в этом году привили... почти 50% - 49,7% от совокупного населения Российской Федерации, почти половина, каждый второй. На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, в США превалирует грипп, вызываемый вирусом группы B, в Европе - вирусом группы А, вспышки уже есть в Азии. В России же ситуация стабильная, заболеваемость в субъектах ниже порогового уровня, уточнила Попова.
"Но мы все равно ждем грипп, и он, конечно же, придет. Главное - быть к нему готовым. А что это значит? В первую очередь, когда вы чувствуете недомогание, нужно обращаться к врачу", - добавила она.