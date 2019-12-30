В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привили от гриппа

По ее словам, в США превалирует грипп, вызываемый вирусом группы B, в Европе - вирусом группы А, вспышки уже есть в Азии. В России же ситуация стабильная, заболеваемость в субъектах ниже порогового уровня, уточнила Попова.

"Но мы все равно ждем грипп, и он, конечно же, придет. Главное - быть к нему готовым. А что это значит? В первую очередь, когда вы чувствуете недомогание, нужно обращаться к врачу", - добавила она.