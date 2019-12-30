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Роспотребнадзор создаст приложение для проверки информации о продуктах
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РИА Новости

Роспотребнадзор создаст приложение для проверки информации о продуктах

15:22 30.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ одном из гипермаркетов Москвы
В одном из гипермаркетов Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В одном из гипермаркетов Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в 2020 году выпустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет посмотреть информацию о продукте по его штрихкоду, рассказала глава ведомства Анна Попова.
"В этом году выпустили и уже работает информационный ресурс, где можно посмотреть правила здорового питания, продукты здорового питания. В следующем году мы запускаем мобильное приложение к нему. Я думаю, что мы это сделаем раньше, потому что блок мобильного приложения по молочной продукции у нас уже готов. Там значительное количество наименований - практически вся молочная продукция", - сказала Попова в интервью телеканалу Россия-24.
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По ее словам, выглядеть это будет таким образом - пользователь приложения наводит свой телефон, считывает штрихкод и получает полную информацию о продукции, включая результаты надзорных мероприятий, которые были проведены.
Глава ведомства также отметила, что социологические опросы в этом году показали: более 60% респондентов доверяют результатам проверок Роспотребнадзора. "Это высокий показатель", - пояснила она.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорОбщество
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