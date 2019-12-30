Роспотребнадзор создаст приложение для проверки информации о продуктах

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах

По ее словам, выглядеть это будет таким образом - пользователь приложения наводит свой телефон, считывает штрихкод и получает полную информацию о продукции, включая результаты надзорных мероприятий, которые были проведены.