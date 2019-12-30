КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. " Газпром " и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.

Протокол по газовому сотрудничеству от 20 декабря предусматривал, что Киев откажется от всех антимонопольных претензий (они составляют около 7,4 миллиарда долларов), а "Газпром" отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", — написал чиновник.

Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления "Газпрома" Елены Бурмистровой

Лищина подчеркнул, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", "к которым стремилась Украина".

"Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго", — подытожил Лищина.

Протокол о сотрудничестве

Контракты на поставку и транзит газа истекают 31 декабря. Москва и Киев с четверга вели переговоры по мировым соглашениям, необходимым для подписания новых договоров.

Так, согласно протоколу о сотрудничестве от 20 декабря, для продолжения транзита "Газпром" должен заключить с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с " Нафтогазом " — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Помимо антимонопольного соглашения, стороны договорились о выплате "Газпромом" Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В пятницу стало известно, что российская компания уже произвела эту выплату.