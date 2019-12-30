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2019-12-30T18:31+0300
https://ria.ru/20191230/1563021936.html
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
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РИА Новости

"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение

15:18 30.12.2019 (обновлено: 18:31 30.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. "Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Протокол по газовому сотрудничеству от 20 декабря предусматривал, что Киев откажется от всех антимонопольных претензий (они составляют около 7,4 миллиарда долларов), а "Газпром" отзовет из суда в Женеве иск о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.
"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", — написал чиновник.
Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления "Газпрома" Елены Бурмистровой.
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Лищина подчеркнул, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных контрактов на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", "к которым стремилась Украина".
"Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже недолго", — подытожил Лищина.

Протокол о сотрудничестве

Контракты на поставку и транзит газа истекают 31 декабря. Москва и Киев с четверга вели переговоры по мировым соглашениям, необходимым для подписания новых договоров.
Так, согласно протоколу о сотрудничестве от 20 декабря, для продолжения транзита "Газпром" должен заключить с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
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Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Помимо антимонопольного соглашения, стороны договорились о выплате "Газпромом" Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В пятницу стало известно, что российская компания уже произвела эту выплату.
Стороны договорились также, что обе компании откажутся от всех остальных исков, по которым нет вступивших в силу решений суда.
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ГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это не имеет никакого значения без контракта. А контракта на транзит нет. Козака следует арестовать и осудить за измену Родине.
30 декабря, 15:20
Евгений Д
215600117
Козак украинский лоббист.
30 декабря, 15:29
Фома Фомич
19980309
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