Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

МАГНИТОГОРСК, 30 дек - РИА Новости, Светлана Задёра. После взрыва в доме в После взрыва в доме в Магнитогорске Наталья Долматова переехала, Наталья Кожемякина и ее соседка Любовь Сорокина вернулись и не планируют менять место жительства, а чудом выживший Ванечка научился ходить и разговаривать. Корреспондент РИА Новости встретился с жителями дома 164 по проспекту Карла Маркса спустя год после трагедии.

Возвращаться не хотелось

Наталья Долматова из пятого подъезда вспоминает, что было шесть утра, она только вернулась с прогулки с собакой и прилегла. Потом взрыв, и со стен попадали фотографии.

"Все затряслось. Я подумала, что взорвалась машина. Выскочила на балкон, там все в пыли. Быстро стала звонить в МЧС. Когда я выходила на улицу, то приехали пожарные, потом мне начала звонить "скорая" и спрашивать, много ли жертв. Я сказала, что много, потому что было непонятно. Было темно, крики, суматоха, пыль, грязь", - вспоминает Наталья.

Женщина увидела, как стоявшие на упавших плитах мужчины передают из рук в руки мальчика. Ребенок был в куртке, но ноги голые. Наталья побежала им помогать.

"Я до сих пор не могу понять, почему полезла на развалины. Никакого героизма за собой не чувствую. Когда я увидела, что мужчинам дальше передавать некому, я подлетела и мальчика приняла, спустила, сняла свою куртку и начала ему ножки греть. Мужики помогали спускаться семье. Когда нас стали оттуда отгонять, вышел из завалов мужик весь в пыли, ботинках, трусах и дубленке. Мы даже не поняли, откуда конкретно он вышел", - вспоминает она.

Пятый и шестой подъезды до весны были оцеплены. Весной государственная экспертиза подтвердила, что дом пригоден для проживания, но Наталья решила, что жить здесь не будет.

"Год был полностью на мешках. Мы могли вернуться в свою квартиру на Карла Маркса, так как власти нам оплачивали съем квартиры только до июня. Но мы продолжили снимать. Возвращаться туда жить даже на небольшое время вообще не хотелось. Какое-то отторжение от этого места. Ребенок у меня сразу отказался. Она сейчас от любого хлопка, щелчка начинает переживать", - говорит Наталья.

Квартиру женщина купила в августе, но без ремонта, на него ушло около четырех месяцев. В итоге Долматовы справили новоселье только 15 декабря.

Тяжело вспоминать

В этом доме у Натальи Долматовой жили еще мама и тетя с мужем. Тетя жила в седьмом подъезде, который частично пострадал от взрыва.

"Мы за тетю тогда сильно переживали. Мое состояние менялось от истерики до автоматизма. Когда все обрушилось, тетя не отвечала на телефон. Я стояла у ее окна и кричала ей. И она меня услышала! Хотя были закрыты окна, кругом шум. Я просто видела, что она в окне мечется и не может ничего понять. Я ей все объяснила и сказала ждать эвакуации. А у нее муж после инсульта. Он ходячий, но тяжелый. Спасатели их эвакуировали из окна", - вспоминает Долматова.

Тетя, по словам Натальи, переехала в другой район, но все еще сильно переживает. "Когда она в этом районе бывает, идет, например, в поликлинику и проходит рядом с домом, у нее сразу поднимается давление, слезы. Мы уже ей говорим, чтобы она обходила. Ей уже за 70 и тяжело это все вспоминать", - говорит Наталья.

Наталья Долматова добавила, что 31 декабря пойдет в Кафедральный собор Вознесения Христова на заупокойную божественную литургию и панихиду по жертвам трагедии. "Новый год какой-то непраздничный. Слава богу, что все позади. В новый год с новой квартирой и историей. Это, наверное, единственный позитив, который поддерживает", - вздыхает Наталья.

Душа побаливает

Любовь Сорокина живет в шестом подъезде дома. Когда в прошлом году произошла трагедия, она тоже подумала, что взорвалась машина.

"Мы вышли из дома, а обратно нас не пускали. Было все огорожено", - вспоминает Любовь Филипповна.

После обрушения Сорокиных поселили в гостиницу. Любовь Филипповна простыла и весь январь пролежала в больнице. Пока пенсионерка лечилась, ее дочь нашла другую квартиру, там они прожили до апреля. Квартиру оплачивало государство. Когда комиссия разрешила остаться в доме, пенсионерка с дочерью решили вернуться.

"Мы жили здесь и живем здесь. Да куда я поеду? Мне 87 лет! 31 декабря нас тряхнуло так тряхнуло, я с кровати свалилась... Сейчас мы всем довольны, в квартире ни трещинки", - говорит Любовь Филипповна.

На месте разрушенных подъездов власти построили парк, там Любовь Филипповна гуляет каждый день по два часа.

"Тот новый год не встречали, в этом году хочется праздника, но душа побаливает. Некомфортно будет. Будут сюда идти родственники, годовщина. Пока это все успокоится…" - говорит Сорокина.

Рубец на сердце

Наталья Кожемякина 31 декабря прошлого года проснулась от того, что дом "тряхнуло". Она ничего не поняла, встала и пошла заваривать себе чай.

"Все окна в квартире были закрыты, но стоял стойкий запах газа. Потом в окне увидела столб пыли и услышала движение по подъезду. Муж вышел, а потом вернулся и кричит: "Быстро собирайся: документы, деньги, вещи". Мы выскочили, я рванула помогать, но полиция все оцепила и не пустила", - рассказывает Кожемякина.

Ее семья живет в пятом подъезде - они смогли вернуться домой в апреле, до этого снимали квартиру.

"Первое время было сложно, когда еще мы оказались на расселении, пятый-шестой подъезды. Зачем хороший дом сносить? А куда расселять 600 семей? А цены на жилье поднялись. Со мной работала девушка из третьего подъезда, она была так напугана, что решила переезжать в другой район. Она не могла здесь находиться, ее можно понять. Многие спрашивают: а вы не боитесь? А что сейчас бояться. На сердце рубец мы уже получили", - говорит Наталья Кожемякина.

Главное, что ребенок живой

За историей Вани Фокина год назад следила вся страна: живого Ваню вытащили из-под завалов спустя сутки после обрушения. Мальчика отправили в московскую клинику, в апреле врачи говорили, что у него проблемы с ногой. Спустя год, в декабре, Ваня начал ходить.

"Живем в штатном режиме, все как и было. Квартиру обжили. Больше не вспоминаем об обрушении. Ваня закончил лечение и реабилитацию, сейчас за ним наблюдают врачи в Магнитогорске. Вот в Челябинск поедем обувь заказывать, жена говорит, что она стоит около 20 тысяч. Там их специально лепят", - рассказывает отец мальчика Евгений Фокин.

В доме на проспекте Карла Маркса у семьи знакомых не осталось - были две соседки-старушки по лестничной клетке, но они погибли при обрушении.

"Этот год вообще отличился: проблемы за проблемами, от этого года будем ждать что-то нового. Для нас главное, что ребенок живой, а все остальное мелочи", - говорит отец мальчика.

Ваня уже немного говорит, может произнести "пока-пока" и "дай". Иногда его узнают на улице, просят сфотографироваться. Иногда узнают и самого Евгения Фокина и спрашивают у него о здоровье сына.

"Есть планы переехать в Подмосковье, в марте в отпуск пойду, съездим туда к родственникам, посмотрим. Но я не знаю, чем буду заниматься. Может, буду в Москву ездить", - рассказывает Фокин.

Особых планов на 31 января у семьи нет: после рабочего дня накроют праздничный стол с салатами. А 1 января будет другой праздник - Фокины отметят день спасения Вани как его второй день рождения.

Чудотворная икона

Настоятель магнитогорского храма Живоначальной Троицы отец Федор Терещенко утром 31 декабря прошлого года совершал божественную литургию. После службы получил сообщение от жены о трагедии.

"И я сразу после службы своих прихожан попросил кто что может - одеяла, теплые вещи, собрал и повез туда. Так получилось, что была нужна походная кухня, но так как в городе нет военных частей, то она, оказалось, есть только в епархии", - вспоминает отец Федор.

Работники епархии поставили походную кухню и начали кормить тех, кто работал на разборе завалов. Кухня работала и день и ночь до 4 января, за сутки кормили около тысячи человек.

"На месте трагедии был наш правящий архиерей Иннокентий Васецкий. На третий день он меня подозвал: "Отец Федор, посмотри, а что это там висит на стене на девятом этаже?" Нашли фотографа с хорошим объективом, попросили приблизить. Мы потом увидели, что это икона", - вспоминает священник.

Уже 4 января, когда из-под завалов достали всех людей, сотрудники МЧС сняли икону со стены и передали ее епархии.

"Икона пережила само крушение, а потом еще четыре дня провисела, с учетом того, что на второй день работали большие отбойные молотки и все разбивали. И что интересно, что она висела на такой хлипкой веревочке, что то, что она не упала, это чудо", - говорит отец Федор.

Епархия опубликовала информацию об иконе, нашлись родственники ее владелицы и попросили икону вернуть.