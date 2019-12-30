Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Защита добивается переквалификации дела Шамсутдинова на менее тяжкий состав: на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом, как заявлял Нагиев РИА Новости, Рамиль и ряд его сослуживцев признаны потерпевшими по другому уголовному делу — о неуставных отношениях. Следствие эту информацию не комментировало.

"Завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими. В январе планируется судебное заседание. Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины", — написал Нагиев на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его информации, следствие проводит проверку по эпизоду с предполагаемым вымогательством у Шамсутдинова окладов.

Трагедия случилась 25 октября в воинской части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали и затем поместили в СИЗО.