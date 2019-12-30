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2019-12-30T17:47+0300
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Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат
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РИА Новости

Фигурант дела Шамсутдинова признал вину, заявил адвокат

15:05 30.12.2019 (обновлено: 17:47 30.12.2019)
64258
© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
Рамиль Шамсутдинов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Защита добивается переквалификации дела Шамсутдинова на менее тяжкий состав: на статью об убийстве в состоянии аффекта. При этом, как заявлял Нагиев РИА Новости, Рамиль и ряд его сослуживцев признаны потерпевшими по другому уголовному делу — о неуставных отношениях. Следствие эту информацию не комментировало.

"Завершилось расследование уголовного дела, по которому Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими. В январе планируется судебное заседание. Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины", — написал Нагиев на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его информации, следствие проводит проверку по эпизоду с предполагаемым вымогательством у Шамсутдинова окладов.
Трагедия случилась 25 октября в воинской части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали и затем поместили в СИЗО.
По статье УК "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.
Поселок Горный
31 октября, 15:00
"Грубейшая провокация". Минообороны о видео с издевательствами в Забайкалье
15051022846
Обсудить 48
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЕкатеринбургЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Если Шасмутдинову дадут хоть месяц реального срока - это позор минобороне и суду. Хотя им как с гуся вода этот позор.
30 декабря, 15:38
DIDenis Inkognito
65000046
Писали, что он не спал трое суток подряд по их вине , добавьте к этому физическое ,нервное перенапряжение,стресс. Это измененное сознание или временное психическое расстройство. Считай сами застрелились.
30 декабря, 15:41
ВВВладимир В
62002128
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