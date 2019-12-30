Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Говорили", — ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка России.

"Я не могу гарантировать, что все игроки останутся на рынке. Но скажу одно: мы сейчас снизили баллы (в рамках 719-го постановления, регулирующего локализацию промышленных продуктов в России. — Прим. ред.), чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует. Некоторые производители до сих пор кожу для обивки салона возят из-за рубежа. А вот Volkswagen, например, закупает рязанскую кожу: они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок", — рассуждает министр.

По его словам, те производители, которые вложили в локализацию больше, с учетом подписанных СПИКов и заложенных инвестиционных планов — в случае, если будут исполнять взятые на себя обязательства, — без сомнений впишутся "и в две тысячи баллов по 719-му постановлению через два года, и три-четыре тысячи баллов и до пяти тысяч к 2028 году".

Правительство в декабре неожиданно решило дифференцировать промышленные субсидии для работающих в России автоконцернов. Они будут действовать для машин, выпущенных в России с 2020 года, причем сначала 50 процентов субсидий будут зависеть от выполнения целевого уровня по локализации, в 2021 году эта доля вырастет до 75 процентов, в 2022 году — до 100 процентов, следует из презентации ведомства. Оставшиеся 50 процентов субсидий в 2020 году и 25 процентов в 2021 году будут выплачиваться только при наличии специнвестконтракта.