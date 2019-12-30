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2019-12-30T17:49+0300
https://ria.ru/20191230/1563021374.html
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
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РИА Новости

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

15:02 30.12.2019 (обновлено: 17:49 30.12.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФМинистр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Говорили", — ответил министр на вопрос, сообщали ли автопроизводители о возможном уходе с рынка России.

"Я не могу гарантировать, что все игроки останутся на рынке. Но скажу одно: мы сейчас снизили баллы (в рамках 719-го постановления, регулирующего локализацию промышленных продуктов в России. — Прим. ред.), чтобы максимально смягчить переходный период. Но затягивать с локализацией не следует. Некоторые производители до сих пор кожу для обивки салона возят из-за рубежа. А вот Volkswagen, например, закупает рязанскую кожу: они не только поняли, что это продукт самого высокого качества, но и продвигают русскую кожу вместе со своими автомобилями на глобальный рынок", — рассуждает министр.

По его словам, те производители, которые вложили в локализацию больше, с учетом подписанных СПИКов и заложенных инвестиционных планов — в случае, если будут исполнять взятые на себя обязательства, — без сомнений впишутся "и в две тысячи баллов по 719-му постановлению через два года, и три-четыре тысячи баллов и до пяти тысяч к 2028 году".
Правительство в декабре неожиданно решило дифференцировать промышленные субсидии для работающих в России автоконцернов. Они будут действовать для машин, выпущенных в России с 2020 года, причем сначала 50 процентов субсидий будут зависеть от выполнения целевого уровня по локализации, в 2021 году эта доля вырастет до 75 процентов, в 2022 году — до 100 процентов, следует из презентации ведомства. Оставшиеся 50 процентов субсидий в 2020 году и 25 процентов в 2021 году будут выплачиваться только при наличии специнвестконтракта.
Ряд источников РИА Новости говорили о том, что Nissan и вовсе рассматривает вариант закрытия завода в Петербурге из-за отсутствия экономической целесообразности производства — предприятие загружено лишь наполовину и имеет дополнительную налоговую нагрузку, что снижает конкурентоспособность продукции. Представитель Nissan это отрицает, поясняя, что компания активно работает с правительством по условиям дифференциации промсубсидий.
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Денис МантуровVolkswagen GroupМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А Министр и правительство не хочет связать рентабельность у зарубежных производителей со слабыми возможностями населения нашей страны с приобретением их продукции ?
30 декабря, 15:12
Юрий Б
83100022
А что тут удивительного ? Цены на машины большие , а покупают их мало , и то в основном москвичи , питерцы и сочинцы .
30 декабря, 15:24
Василий Алибабаевич
76011127
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