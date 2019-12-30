Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю

Вид на жилые дома с высотки на Кудринской площади в Москве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самое низкое атмосферное давление за неделю в Самое низкое атмосферное давление за неделю в Москве ожидается во вторник, барометры покажут около 731 миллиметра ртутного столба, сообщили опрошенные РИА Новости синоптики.

По словам ведущего специалиста центры погоды "Фобос" Михаила Леуса, 31 декабря в столице ожидается "барическая яма".

"У нас вчера было давление сильно выше нормы, сегодня оно уже немного ниже нормы. Завтра будет самое низкое атмосферное давление – около 730 миллиметров ртутного столба", - сообщил Леус.

По его словам, давление начнёт расти в ночь на 2 января, после чего вернётся в норму.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, успокаивает москвичей - давление будет низким, но это не критично.