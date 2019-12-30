Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Самое низкое атмосферное давление за неделю в Москве ожидается во вторник, барометры покажут около 731 миллиметра ртутного столба, сообщили опрошенные РИА Новости синоптики.
По словам ведущего специалиста центры погоды "Фобос" Михаила Леуса, 31 декабря в столице ожидается "барическая яма".
"У нас вчера было давление сильно выше нормы, сегодня оно уже немного ниже нормы. Завтра будет самое низкое атмосферное давление – около 730 миллиметров ртутного столба", - сообщил Леус.
По его словам, давление начнёт расти в ночь на 2 января, после чего вернётся в норму.
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, успокаивает москвичей - давление будет низким, но это не критично.
"Завтра ожидается низкое атмосферное давление, но не экстремально низкое. Действительно, мы будем ближе всего завтра находиться к центру очень глубокого циклона, и давление завтра понизится до 731 миллиметра ртутного столба. На этой неделе это будет самое низкое атмосферное давление", - сказала Позднякова, отметив, что значение критично низкого давления составляет 716 миллиметров ртутного столба.