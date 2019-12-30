В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек

НАЛЬЧИК, 30 дек – РИА Новости. Следователи в Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы в больницу. По данным источника, конфликт произошел из-за споров о земельном участке.

"По данным следствия, 30 декабря примерно в 00.20 мск на территории, прилегающей к автомобильному рынку "Сунжа", между представителями двух тейпов (родов), произошла перестрелка с применением огнестрельного и травматического оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате перестрелки огнестрельные ранения различной степени тяжести получили семь человек в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых скончался.

"По подозрению в совершении убийства 43-летнего жителя республики задержан 36-летний житель города Сунжа. По предварительной информации конфликт произошел на почве неприязненных отношений в связи с оспариванием принадлежности родовых башен, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района республики", - уточняет ведомство.