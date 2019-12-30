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Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом
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РИА Новости

Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

14:58 30.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 30 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в направленной президенту РФ Владимиру Путину поздравительной телеграмме поблагодарил Россию за помощь САР во всех сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба Асада.
Асад поздравил в телеграмме россиян с наступлением Нового года и пожелал, чтобы 2020 год был "наполнен добром и процветанием".
"Президент Асад также выразил глубокую признательность сирийцев за усилия РФ во всех сферах с целью поддержки суверенитета и безопасности сирийской земли, и помощь сирийскому народу в избавлении от ненавистного зла терроризма, чтобы сирийцы снова могли жить в безопасности, отстроив заново разрушенное боевиками", - цитирует пресс-служба телеграмму.
Асад также выразил надежду на усиление сотрудничества двух стран.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поздравил Асада с Новым годом и подтвердил настрой на дальнейшее сотрудничество и неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Президент РФ в поздравлении выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю.
Дамаск на рассвете
25 декабря, 23:00
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Башар АсадВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
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