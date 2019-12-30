Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

Асад поздравил в телеграмме россиян с наступлением Нового года и пожелал, чтобы 2020 год был "наполнен добром и процветанием".

"Президент Асад также выразил глубокую признательность сирийцев за усилия РФ во всех сферах с целью поддержки суверенитета и безопасности сирийской земли, и помощь сирийскому народу в избавлении от ненавистного зла терроризма, чтобы сирийцы снова могли жить в безопасности, отстроив заново разрушенное боевиками", - цитирует пресс-служба телеграмму.

Асад также выразил надежду на усиление сотрудничества двух стран.