В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо

По его данным, инцидент произошел в селе Петропавловка. Трое подростков распивали спиртное и решили отобрать игрушку у ребенка. Один из них пнул мальчика ногой, и его мать обратилась в полицию.

"Прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции... По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.