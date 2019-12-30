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В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
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РИА Новости

В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо

14:54 30.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Пьяный подросток в Бурятии во время задержания ранил ножом в лицо водителя служебного автомобиля, сообщает СУСК республики.
По его данным, инцидент произошел в селе Петропавловка. Трое подростков распивали спиртное и решили отобрать игрушку у ребенка. Один из них пнул мальчика ногой, и его мать обратилась в полицию.
"Прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел полиции... По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.
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Республика БурятияСледственный комитет РФПроисшествия
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