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2019-12-30T14:51+0300
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В Мурманске пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
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РИА Новости

В Мурманске пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*

14:51 30.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Мурманской области и регионального УФСБ выявили и пресекли в Мурманске деятельность отделения организации "Свидетели Иеговы"*, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".
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"Установленные следствием лица, достоверно зная об этом, в период с апреля 2017 года по настоящее время осуществляли на территории города Мурманска деятельность религиозного объединения путем проведения собраний с участниками организации, личного вознесения проповедей, распространения религиозной литературы и доведения ее текстов до участников собраний, вовлечения новых лиц в деятельность экстремисткой организации", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела следователями СК при силовой поддержке УФСБ России по Мурманской области по пяти адресам на территории Мурманска проведены обыски.
"В ходе производства обысков изъяты большой объем литературы, электронные носители информации. Кроме того, установлен круг лиц, принимавших участие в собраниях, а также лица, которые их организовывали и проводили собрания с использованием сети интернет", - говорится в сообщении.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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