Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T17:58+0300
https://ria.ru/20191230/1563020760.html
Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3e0cc4776412cbc3322db713fba07221.jpg
РИА Новости

Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров

14:49 30.12.2019 (обновлено: 17:58 30.12.2019)
7853
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Выдача пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Индексация пенсий в 2020 году коснется 32 миллионов пенсионеров, сообщил Пенсионный фонд.
В фонде напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, то есть выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Пенсионеры на улице Москвы
27 декабря, 11:14
В России вырос среднегодовой размер пенсии по старости в 2019 году
В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысяч рублей, уточнили в фонде. Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума.
Посетитель в управлении Пенсионного фонда России
22 декабря, 09:42
Глава ПФР пояснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
10110233
Обсудить 1
Пенсионный фонд РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Больница
В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Сотрудник следственного комитета России
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии пьяный подросток ударил полицейского ножом в лицо
Бракосочетание
В Китае жених необычным образом отомстил неверной невесте
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус попала в больницу на скорой помощи
Дизайн нового электронного билета, разработанный студией Артемия Лебедева
РЖД показали вариант билета без просьб к пассажирам нижних полок
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о любимом новогоднем блюде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27Космонавтам дали отдохнуть в Новый год и на Рождество
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Лента новостейМолния