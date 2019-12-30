Индексация пенсий с 1 января коснется 32 млн неработающих пенсионеров

В фонде напомнили, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%, то есть выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

В результате индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер составит 16,5 тысяч рублей, уточнили в фонде. Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума.