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Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля
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РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля

14:47 30.12.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 6,84 копейки, составив 65,2514 рубля.
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