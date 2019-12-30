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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T14:46+0300
https://ria.ru/20191230/1563020645.html
На МКС нарядили новогоднюю елку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156302/04/1563020493_0:0:1491:838_1036x0_80_0_0_8990e5a1e3e7a743b1f6712bd2e6e463.jpg
РИА Новости

На МКС нарядили новогоднюю елку

14:46 30.12.2019
2330
© РоскосмосНовогодняя елка на МКС
Новогодняя елка на МКС
© Роскосмос
Новогодняя елка на МКС
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экипаж МКС нарядил елку и подготовился к встрече Нового года, говорится в сообщении Роскосмоса в Facebook.
"Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!" - говорится в записи.
Она сопровождается изображением прикрепленного к стене МКС плаката с елкой и летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Ранее "Прогресс МС-13" для праздничного новогоднего стола доставил космонавтам оливки и маслины, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны.
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Новый год—2020Эндрю Морган (астронавт)Джессика МеирЛука ПармитаноКристина КукКосмосОлег СкрипочкаАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосВ мире
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