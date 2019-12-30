На МКС нарядили новогоднюю елку

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экипаж Экипаж МКС нарядил елку и подготовился к встрече Нового года, говорится в сообщении Роскосмоса в Facebook

"Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!" - говорится в записи.

Она сопровождается изображением прикрепленного к стене МКС плаката с елкой и летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.