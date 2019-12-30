На МКС нарядили новогоднюю елку

"Экипаж Международной космической станции уже нарядил ёлку на борту, украсил модули и готовится встретить Новый год!" - говорится в записи.
Она сопровождается изображением прикрепленного к стене МКС плаката с елкой и летящей через модуль маленькой новогодней елью. Рядом с плакатом висит сетка с апельсинами.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Ранее "Прогресс МС-13" для праздничного новогоднего стола доставил космонавтам оливки и маслины, фисташки, финики, кедровые орешки, фундук, шоколад и конфеты, консервированные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны.