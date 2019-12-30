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Суд в Тюмени признал банкротом Антипинский НПЗ
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РИА Новости

Суд в Тюмени признал банкротом Антипинский НПЗ

14:44 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод, в прошлом – основной актив группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, и открыл в отношении НПЗ конкурсное производство, сообщил РИА Новости представитель суда.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение - суд в Тюмени ввел на НПЗ в сентябре по заявлению компании СБК, "внучки" Сбербанка. Суд тогда включил задолженность завода перед заявителем в размере около 71 миллиона рублей, в том числе около 55 миллионов основного долга, в реестр требований кредиторов. Временным управляющим был утвержден Константин Сичевой.
Впоследствии суд включил в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ требования Сбербанка и ООО "СБК" на общую сумму еще около 67 миллиардов рублей.
Антипинский НПЗ был основным активом "Нового потока". Группа Мазурова являлась крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время группа лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.
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22 июля, 13:59
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040012
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СафмарСбербанк РоссииАнтипинский НПЗТюменская областьТюменьРоссияЭкономика
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