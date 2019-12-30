Суд в Тюмени признал банкротом Антипинский НПЗ

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод, в прошлом – основной актив группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова, и открыл в отношении НПЗ конкурсное производство, сообщил РИА Новости представитель суда.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение - суд в Тюмени ввел на НПЗ в сентябре по заявлению компании СБК, "внучки" Сбербанка. Суд тогда включил задолженность завода перед заявителем в размере около 71 миллиона рублей, в том числе около 55 миллионов основного долга, в реестр требований кредиторов. Временным управляющим был утвержден Константин Сичевой.

Впоследствии суд включил в реестр требований кредиторов Антипинского НПЗ требования Сбербанка и ООО "СБК" на общую сумму еще около 67 миллиардов рублей.