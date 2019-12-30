В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Незначительное понижение температуры прогнозируется к Рождеству в Незначительное понижение температуры прогнозируется к Рождеству в Москве , аномальная для января оттепель ждёт Новосибирскую область , а на Дальнем Востоке - снегопады и ветер, сообщил журналистам и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В новогоднюю ночь (в столице - ред.) тоже температура будет понижаться. И второго января очередное повышение температуры. Днём 3, 4 и 5 января температура около нулевых отметок от -3 до +2 градусов. Понижение температуры, не очень значительное, прогнозируется на 6,7 января", - сказал Вильфанд, уточнив, что 1 января в Москве будет 3-4 градуса ниже нуля.

По данным Гидрометцентра, в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае дневные температуры будут не выше минуса пяти. "Даже в Новосибирской области не исключены оттепели. Крайне редкое событие в январе", - заметил он. Также выше нормы ожидаются температуры в Якутии.

Как уточнил Вильфанд, на большей части Дальнего Востока ожидаются снегопады, метели и сильный ветер. Утихнет непогода после 3 января.

"В Северо-Западном федеральном округе на большей части округа, в том числе в Санкт-Петербурге… под влиянием циклона ожидается погода с осадками и порывистым ветром. Преобладающая температура ночью -2-7, а днём -2+3. Это в новогоднюю ночь, а в последующем потеплеет. Уже 1 января дневные температуры будут положительными", - сказал метеоролог. Такой температурный фон прогнозируется до 5-6 января, затем ожидается понижение до отрицательных значений.

"Южный и Северо-Кавказский федеральные округа - теплая погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя... Температура на 2-4 градуса превысит многолетние средние значения", - сообщил Вильфанд. Так, ночью температура -3-2 градуса, а днём +5+10 градусов. К Рождеству температура понизится на 3-5 градусов.

Согласно прогнозам, в Приволжском федеральном округе выпадет снег. В новогоднюю ночь температура будет -3-8.