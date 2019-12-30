Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T14:41+0300
https://ria.ru/20191230/1563020405.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156289/31/1562893100_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a2dd0936b2e56293d8b4cb5a2a1c089b.jpg
РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России на январские каникулы

14:41 30.12.2019
1089
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Незначительное понижение температуры прогнозируется к Рождеству в Москве, аномальная для января оттепель ждёт Новосибирскую область, а на Дальнем Востоке - снегопады и ветер, сообщил журналистам и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В новогоднюю ночь (в столице - ред.) тоже температура будет понижаться. И второго января очередное повышение температуры. Днём 3, 4 и 5 января температура около нулевых отметок от -3 до +2 градусов. Понижение температуры, не очень значительное, прогнозируется на 6,7 января", - сказал Вильфанд, уточнив, что 1 января в Москве будет 3-4 градуса ниже нуля.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 13:10
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
По данным Гидрометцентра, в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском крае дневные температуры будут не выше минуса пяти. "Даже в Новосибирской области не исключены оттепели. Крайне редкое событие в январе", - заметил он. Также выше нормы ожидаются температуры в Якутии.
Как уточнил Вильфанд, на большей части Дальнего Востока ожидаются снегопады, метели и сильный ветер. Утихнет непогода после 3 января.
"В Северо-Западном федеральном округе на большей части округа, в том числе в Санкт-Петербурге… под влиянием циклона ожидается погода с осадками и порывистым ветром. Преобладающая температура ночью -2-7, а днём -2+3. Это в новогоднюю ночь, а в последующем потеплеет. Уже 1 января дневные температуры будут положительными", - сказал метеоролог. Такой температурный фон прогнозируется до 5-6 января, затем ожидается понижение до отрицательных значений.
Манежна площадь в Москве
23 декабря, 14:50
Синоптики назвали причину аномальной погоды в России
"Южный и Северо-Кавказский федеральные округа - теплая погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя... Температура на 2-4 градуса превысит многолетние средние значения", - сообщил Вильфанд. Так, ночью температура -3-2 градуса, а днём +5+10 градусов. К Рождеству температура понизится на 3-5 градусов.
Согласно прогнозам, в Приволжском федеральном округе выпадет снег. В новогоднюю ночь температура будет -3-8.
"В Уральском федеральном округе на большей части погода с небольшим снегом", - сказал Вильфанд. Температура будет -10-12, к Рождеству будет холоднее.
200000
Обсудить 0
Роман ВильфандРоссияОбщество
Рекомендуем
Прохожие
Вильфанд рассказал о "анеморумбометрической пиле" в Москве
Прохожие фотографируются у световой иллюминации на Лубянской площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на новогодней неделе
Вид на жилые дома с высотки на Кудринской площади в Москве
Москвичам пообещали во вторник самое низкое давление за неделю
Световая иллюминация на площади Революции и Манежной площади в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Вид Москвы
В Москве МЧС распространило экстренное предупреждение из-за гололеда
Покровский собор (храм Василия Блаженного) и площадь Васильевский спуск
Синоптики рассказали, когда в Москве появится снежный покров
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Снегопад в Москве
Синоптики пообещали в Центральной России снегопад накануне Нового года
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
"Оператор ГТС Украины" рассказал о переговорах с "Газпромом" в Вене
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Автомобильное движение на МКАД во время снегопада
Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за метели
Улица Новый Арбат в Москве
Москвичей предупредили о плохой дорожной обстановке ночью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния