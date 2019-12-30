Лавров прокомментировал идею объявить бесполетную зону над Ливией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 30 декабря 2019

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Идея объявить бесполетную зону над Идея объявить бесполетную зону над Ливией вызывает плохую ассоциацию с началом вторжения НАТО в эту страну, Москва не может быть уверена, что альянс будет соблюдать договоренности в случае введения такой зоны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что введение бесполетной зоны в Ливии может привести к прекращению боевых действий.

"Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, это очень плохая ассоциация... Ведь НАТО стала бомбить Ливию после того, как Совет безопасности ООН принял ровно такое же решение - объявить бесполетную зону над Ливией. И единственное уполномочие, которое Совет безопасности одобрил, он поручил заинтересованным странам обеспечивать режим бесполетной зоны", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По его словам, коллеги из НАТО в очередной раз дискредитировали себя как договороспособных партнеров и воспользовались этой резолюцией для того, чтобы в ее грубейшее нарушение начать бомбить территорию Ливии.

"Что из этого получилось - вы знаете. Поэтому любые предложения, которые предусматривают создание бесполетной зоны, вызывают у нас не очень приятную ассоциацию, и не думаю, что мы можем в очередной раз доверяться всем нашим партнерам из НАТО, что они соблюдать подобные договоренности стали бы стопроцентно. Поэтому, мне кажется, лучше сделать так, чтобы все без исключения международные игроки влияли на ливийские стороны в одном направлении - прекратить незамедлительно боевые действия, объявить бессрочное прекращение огня и договариваться между собой", - подчеркнул российский министр.

Ранее СМИ сообщили, что Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Отмечалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления на Триполи сил властей на востоке страны.

Сотрудничающий с властями на востоке Ливии маршал Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы международно признанного Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Ливийские СМИ сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на ряде направлений на подступах к ливийской столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле этого года, но каких-либо серьезных успехов ЛНА достичь не удалось - каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.