"Оператор ГТС Украины" рассказал о переговорах с "Газпромом" в Вене

Ранее в понедельник глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.

"Сейчас завершен пятидневный переговорный марафон "Оператора ГТС Украины" и "Газпрома", о подписании окончательных документов еще речь не идет. Будем держать в курсе", - говорится в сообщении пресс-службы украинской компании в Facebook

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины - мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.