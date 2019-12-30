На Маврикии закрылся единственный международный аэропорт

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Маврикия в понедельник закрыли единственный международный аэропорт в стране в связи с приближающимся тропическим циклоном "Кальвиния", пишет местное издание Mauricien.

Сообщается, что аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама, расположенный в 50 километрах южнее Порт-Луи – столицы островного государства в Индийском океане, полностью прекратил принимать и отправлять рейсы в 12.10 (11.10 мск).

Согласно данным синоптиков, приближающийся циклон находится в 90 километрах от города Маэбур на юго-восточном побережье Маврикия. Порывы ветра достигают 120 километров в час, циклон продолжает усиливаться.