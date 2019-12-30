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Туризм
2019-12-30T16:16+0300
https://ria.ru/20191230/1563020049.html
На Маврикии закрылся единственный международный аэропорт
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РИА Новости

На Маврикии закрылся единственный международный аэропорт

16:16 30.12.2019
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© Фото : Xavier Coiffic"Подводный водопад" у острова Маврикий
Подводный водопад у острова Маврикий
© Фото : Xavier Coiffic
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Власти Маврикия в понедельник закрыли единственный международный аэропорт в стране в связи с приближающимся тропическим циклоном "Кальвиния", пишет местное издание Mauricien.
Сообщается, что аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама, расположенный в 50 километрах южнее Порт-Луи – столицы островного государства в Индийском океане, полностью прекратил принимать и отправлять рейсы в 12.10 (11.10 мск).
Согласно данным синоптиков, приближающийся циклон находится в 90 километрах от города Маэбур на юго-восточном побережье Маврикия. Порывы ветра достигают 120 километров в час, циклон продолжает усиливаться.
Власти рекомендуют всем жителям острова оставаться в домах или укрытиях.
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