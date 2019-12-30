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На Кубани спасли Деда Мороза, которому стало плохо во время эстафеты
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РИА Новости

На Кубани спасли Деда Мороза, которому стало плохо во время эстафеты

14:19 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Полицейские спасли мужчину, которому стало плохо во время праздничного новогоднего забега Дедов Морозов, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Ленинградскому району, находясь на дежурстве во время проведения "Забегов Дедов Морозов", увидели, как одному из участников эстафеты стало плохо.
"Тридцатилетний мужчина упал на землю и стал задыхаться. Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь. Со слов прибывших медиков, у него резко понизился уровень инсулина в крови, что стало причиной плохого самочувствия. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских удалось избежать серьезных последствий", - говорится в сообщении.
В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает, уточняет ведомство.
Инспектор ГИБДД
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Новый год—2020Дед МорозКраснодарский крайПроисшествия
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