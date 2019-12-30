На Кубани спасли Деда Мороза, которому стало плохо во время эстафеты

"Тридцатилетний мужчина упал на землю и стал задыхаться. Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь. Со слов прибывших медиков, у него резко понизился уровень инсулина в крови, что стало причиной плохого самочувствия. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских удалось избежать серьезных последствий", - говорится в сообщении.