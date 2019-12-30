Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Антиохийский патриарх Иоанн X получил приглашение от главы Иерусалимской церкви на Собор предстоятелей в Иордании и подтвердил свою готовность приехать на всеправославное совещание, сообщает сайт Украинской православной церкви.

"Приглашение от Иерусалимского патриарха на Собор предстоятелей для "сохранения православного единства", которое сегодня разрушается из-за "украинского вопроса", патриарх Иоанн X получил во время встречи с иерархом Иерусалимской православной церкви в Патриаршей резиденции в Дамаске", - говорится в сообщении.

В УПЦ уточнили, что письмо Антиохийскому патриарху передал член Священного Синода Иерусалимской церкви архиепископ Кириакопольский Христофор, представитель патриарха Иерусалимского в Аммане.

"Патриарх Иоанн X подтвердил позицию Антиохийской церкви, озвученную Священным Синодом, который призвал предстоятелей всех поместных Церквей собраться вместе для решения православных вопросов", - отмечается в сообщении.

Патриарх Феофил III 21 ноября заявил о своем решении предоставить в распоряжение предстоятелей православных Церквей резиденцию Иерусалимского патриархата в Иордании для диалога о сохранении православного единства. Позднее в отделе внешних церковных связей Московского патриархата уточнили, что речь идет о феврале 2020 года.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.