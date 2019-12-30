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Религия и мировоззрение
2019-12-30T14:19+0300
https://ria.ru/20191230/1563019098.html
Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию
https://cdn23.img.ria.ru/images/151026/05/1510260556_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2791bfad5584e06eb9ae4e7671982eb8.jpg
РИА Новости

Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию

14:19 30.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Антиохийский патриарх Иоанн X получил приглашение от главы Иерусалимской церкви на Собор предстоятелей в Иордании и подтвердил свою готовность приехать на всеправославное совещание, сообщает сайт Украинской православной церкви.
"Приглашение от Иерусалимского патриарха на Собор предстоятелей для "сохранения православного единства", которое сегодня разрушается из-за "украинского вопроса", патриарх Иоанн X получил во время встречи с иерархом Иерусалимской православной церкви в Патриаршей резиденции в Дамаске", - говорится в сообщении.
В УПЦ уточнили, что письмо Антиохийскому патриарху передал член Священного Синода Иерусалимской церкви архиепископ Кириакопольский Христофор, представитель патриарха Иерусалимского в Аммане.
"Патриарх Иоанн X подтвердил позицию Антиохийской церкви, озвученную Священным Синодом, который призвал предстоятелей всех поместных Церквей собраться вместе для решения православных вопросов", - отмечается в сообщении.
Патриарх Александрийский Феодор II
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Патриарх Феофил III 21 ноября заявил о своем решении предоставить в распоряжение предстоятелей православных Церквей резиденцию Иерусалимского патриархата в Иордании для диалога о сохранении православного единства. Позднее в отделе внешних церковных связей Московского патриархата уточнили, что речь идет о феврале 2020 года.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Феофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьИорданиярелигия
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