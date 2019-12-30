Лавров рассказал об отношении России к ситуации с СВПД

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия будет требовать от США и Евросоюза или вернуться к полному выполнению Россия будет требовать от США и Евросоюза или вернуться к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, или признать его "почившим в бозе", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Мы будем, по большому счету, требовать от наших западных партнеров признать реальность. Либо США и Евросоюз возвращаются к полному выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, и тогда Иран, как Иран неоднократно говорил, восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке, - наверное, это будет идеальным решением, идеальным выходом из нынешней ситуации, - либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву и к достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать почившей в бозе, более не существующей (договоренностью - ред.). И тогда, разумеется, уже никакие обязательства не будут никого связывать", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Он отметил, что выход США из СВПД - нарушение всех мыслимых и немыслимых норм, правил и принципов.

По словам Лаврова, Россия, если ее усилия будут востребованы, будет готова подумать над тем, как постараться найти выход из кризиса вокруг соглашения, который бы устроил, прежде всего, Иран, но который был бы приемлем для всех остальных участников СВПД.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.