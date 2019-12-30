Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поздравит ли российский лидер Владимир Путин с Новым годом Украину и Грузию, сказал, что, возможно, будет добавление к уже опубликованным поздравлениям.
"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, есть ли возможность, что Путин отдельно поздравит президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь добавил, что, возможно, будут добавления к этой информации.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, среди тех, кому российский лидер направил послания с поздравлениями с Новым годом, были президент США Дональд Трамп, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Франции Эммануэль Макрон и Сирии Башар Асад, канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета Вторая и британский премьер Борис Джонсон.