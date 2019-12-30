Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии

"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность, что Путин отдельно поздравит президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь добавил, что, возможно, будут добавления к этой информации.