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2019-12-30T14:17+0300
https://ria.ru/20191230/1563018996.html
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии
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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии

14:17 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поздравит ли российский лидер Владимир Путин с Новым годом Украину и Грузию, сказал, что, возможно, будет добавление к уже опубликованным поздравлениям.
"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация", - сказал Песков журналистам.
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Отвечая на вопрос, есть ли возможность, что Путин отдельно поздравит президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь добавил, что, возможно, будут добавления к этой информации.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, среди тех, кому российский лидер направил послания с поздравлениями с Новым годом, были президент США Дональд Трамп, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Франции Эммануэль Макрон и Сирии Башар Асад, канцлер ФРГ Ангела Меркель, королева Великобритании Елизавета Вторая и британский премьер Борис Джонсон.
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Спортсмены и команды
Грузия
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И правильно сделал, что не поздравил
30 декабря, 16:09
Пашик Манукыан
1210002
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