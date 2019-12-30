Швейцарский журналист рассказал, чем Путин покоряет собеседников

"Я отметил свободу тона его разговора. Главы западных государств и лидеры западных стран, с которыми я беседую, часто как будто чего-то боятся (не быть переизбранными, сказать лишнее, раздражения общественного мнения). Он же, напротив, кажется очень свободным и контролирующим себя. Это, несомненно, также результат его политического долголетия и его концепции власти", - добавил журналист.