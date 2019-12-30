Швейцарский журналист рассказал, чем Путин покоряет собеседников

ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Президент России Владимир Путин покоряет собеседников своим интеллектом и свободной манерой общения. Такое мнение в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, высказал известный швейцарский тележурналист, ведущий RTS (Телерадиокомпания Швейцарии) Дариус Рошбен, который брал интервью у главы российского государства в 2016 году.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Комментируя манеру общения Путина, Рошбен отметил, что был сразу покорен интеллектом российского президента.
"Я был поражен очень острым интеллектом Владимира Путина и также его иронией. Во время интервью и без камеры он с удовольствием любит шутить", - рассказал он.
По словам Рошбена, отличительной чертой российского президента также является его свободная манера общения.
"Я отметил свободу тона его разговора. Главы западных государств и лидеры западных стран, с которыми я беседую, часто как будто чего-то боятся (не быть переизбранными, сказать лишнее, раздражения общественного мнения). Он же, напротив, кажется очень свободным и контролирующим себя. Это, несомненно, также результат его политического долголетия и его концепции власти", - добавил журналист.
Дариус Рошбен – швейцарский журналист иранского происхождения. С 1998 года является ведущим вечернего выпуска новостей на центральном франкоязычном телеканале страны. Также ведет программу "Прошу прощения", в которой берет интервью у высокопоставленных политиков и других известных личностей. В программе в разное время принимали участие Владимир Путин, бывший президент Франции Франсуа Олланд, президент Ирана Хасан Роухани, действующий президент Франции Эммануэль Макрон, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, режиссер Роман Полански, президент СССР Михаил Горбачев, Джонни Холлидей, Ален Делон, Моника Беллуччи, Арнольд Шварецнеггер и другие.
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