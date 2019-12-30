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https://ria.ru/20191230/1563018594.html
Развал СВПД чреват негативными последствиям для региона, заявил Лавров
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РИА Новости

Развал СВПД чреват негативными последствиям для региона, заявил Лавров

14:11 30.12.2019 (обновлено: 14:23 30.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для ближневосточного региона и мира в целом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решений Совета безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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