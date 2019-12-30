Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T14:40+0300
https://ria.ru/20191230/1563017955.html
"Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по подписанию соглашения
https://cdn22.img.ria.ru/images/154975/74/1549757412_93:152:3083:1834_1036x0_80_0_0_f804c61399c7fa4fd13f22620dbe897c.jpg
РИА Новости

"Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по подписанию соглашения

13:56 30.12.2019 (обновлено: 14:40 30.12.2019)
33612
© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование на Украине
Газовое оборудование на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Предполагалось, что это будет сделано 29 декабря.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Российско-украинские переговоры по окончательному согласованию пакета документов в рамках достигнутых договоренностей продолжались в Вене с четверга до поздней ночи воскресенья.
О подписании мирового соглашения и других документов не объявляли.
Единственной новостью за эти дни стала выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают 31 декабря.
"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", — написал в субботу вечером глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Он сообщил, что идет работа над согласованием межоператорского соглашения, договора об организации транзита, а также мирового соглашения.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 12:34
Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной
222993893
Обсудить 22
Оператор ГТС УкраиныАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Надеюсь не только контракт на транзит газа через Украину завершается через два дня-но и сам транзит завершится!
30 декабря, 14:34
Андрей Вишневский
6660103
Не завершится. Эта публикация - вброс для внутреннего пользователя. Сев поток под угрозой, так что транщит будет сохранен.
30 декабря, 14:37
ТВТеймур Васнецов
7000116
Рекомендуем
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
Самолет A320 компании EgyptAir
СМИ: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода
Депутат Олег Нилов
В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Задержание сотрудниками ФСБ РФ одного из граждан РФ, готовившего теракт в городе Санкт-Петербурге
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Газодобывающее предприятие на Украине
Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
"Оператор ГТС Украины" рассказал о переговорах с "Газпромом" в Вене
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путина глав Украины и Грузии
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Газодобывающее предприятие на Украине
"Оператор ГТС Украины" заявил о завершении переговоров с "Газпромом"
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогазу" разрешили подписать два соглашения с "Газпромом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
Лента новостейМолния