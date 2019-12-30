"Газпром" и "Нафтогаз" сорвали дедлайн по подписанию соглашения

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда.
Предполагалось, что это будет сделано 29 декабря.
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Российско-украинские переговоры по окончательному согласованию пакета документов в рамках достигнутых договоренностей продолжались в Вене с четверга до поздней ночи воскресенья.
О подписании мирового соглашения и других документов не объявляли.
Единственной новостью за эти дни стала выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают 31 декабря.
"Борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", — написал в субботу вечером глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Он сообщил, что идет работа над согласованием межоператорского соглашения, договора об организации транзита, а также мирового соглашения.