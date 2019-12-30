"Яндекс" подал иск к "Афише" в суд по интеллектуальным правам

Ранее входящее в "Рамблер" издание "Афиша" обратилось в Палату по патентным спорам, чтобы отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Коллегия палаты 20 декабря признала законным использование МТС товарного знака "Афиша", отклонив претензии. Рассмотрение второго дела - против "Яндекса" (по мнению "Рамблера", также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) - было запланировано на 26 декабря, затем перенесено на 30 декабря.