"Яндекс" подал иск к "Афише" в суд по интеллектуальным правам

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. "Яндекс" обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО "Компания Афиша", которое входит в медиахолдинг "Рамблер" (бренд Rambler Group), соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Иск зарегистрирован 27 декабря, в качестве третьего лица указана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).
В "Яндексе" и "Рамблере" пока воздержались от комментариев.
Ранее входящее в "Рамблер" издание "Афиша" обратилось в Палату по патентным спорам, чтобы отстоять свои права на использование товарного знака "Афиша". Коллегия палаты 20 декабря признала законным использование МТС товарного знака "Афиша", отклонив претензии. Рассмотрение второго дела - против "Яндекса" (по мнению "Рамблера", также незаконно использовавшего слово "Афиша" в названии своего сервиса) - было запланировано на 26 декабря, затем перенесено на 30 декабря.
21 декабря, 12:48Компании ответили шутками на попытку Rambler запретить слово "афиша"