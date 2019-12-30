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Культура
2019-12-30T14:14+0300
https://ria.ru/20191230/1563017789.html
Архитектор выступил за демонтаж установленной скульптуры цапли в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/156301/84/1563018444_0:419:1080:1027_1036x0_80_0_0_7e2c75b55741f00354209abebd203dce.jpg
РИА Новости

Архитектор выступил за демонтаж установленной скульптуры цапли в Крыму

13:51 30.12.2019 (обновлено: 14:14 30.12.2019)
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© страница "Симферопольский патруль" в Facebook/Салават ХисматуллинСкульптура цапли на набережной реки Салгир в Симферополе
Скульптура цапли на набережной реки Салгир в Симферополе
© страница "Симферопольский патруль" в Facebook/Салават Хисматуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Архитектор и автор концепции реконструкции набережной реки Салгир Кирилл Бабеев выступил за демонтаж открытой в понедельник на набережной в Симферополе инсталляции.
Скульптуру цапли открыли в понедельник на отремонтированном участке набережной реки Салгир в Симферополе. Инсталляцию выковали местные кузнецы по инициативе депутатов горсовета. Она посвящена цапле, которая длительное время жила в реке в центре города, а после начавшегося ремонта исчезла. Горожане назвали птицу Симой. Открыл инсталляцию глава горсовета Симферополя Виктор Агеев и кузнецы Ромашенко.
"Не уверен, что нагромождение куска ограждения, лужи, камышей, цапли, ковша и лягушки станет достойным украшением набережной Симферополя. Правильным решением было бы (начать - ред.) демонтаж данного памятника и (организовать - ред.) проведение прозрачного, открытого конкурса на лучшую скульптуру цапли с привлечением лучших специалистов и широкого круга горожан", - сказал РИА Новости Бабеев.
Он отметил, что появление новых визуальных образов в городе проходит кулуарно, без обсуждения с общественностью, без привлечения архитекторов, скульпторов и, как следствие, на очень низком уровне.
Комментируя слова курирующего ремонт набережной архитектора о том, что установку памятника не обсудили с общественностью и архитекторами проекта, глава городского совета Агеев сказал: "Посоветуется администрация, все утрясется, все будет нормально".
Восстановление восьми километров набережной реки Салгир, протекающей через центр Симферополя началось в 2019 году, на ремонт выделили 500 миллионов рублей из регионального бюджета, еще более 100 миллионов было направлено на очистку русла реки в городской черте. Надзор за работами осуществляет архитектор Бабеев, чей отец проектировал реконструкцию набережной реки в 1984 году к 200-летию города.
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КультураВиктор АгеевСимферопольКрымОбщество
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