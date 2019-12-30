Архитектор выступил за демонтаж установленной скульптуры цапли в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Архитектор и автор концепции реконструкции набережной реки Салгир Кирилл Бабеев выступил за демонтаж открытой в понедельник на набережной в Архитектор и автор концепции реконструкции набережной реки Салгир Кирилл Бабеев выступил за демонтаж открытой в понедельник на набережной в Симферополе инсталляции.

Скульптуру цапли открыли в понедельник на отремонтированном участке набережной реки Салгир в Симферополе. Инсталляцию выковали местные кузнецы по инициативе депутатов горсовета. Она посвящена цапле, которая длительное время жила в реке в центре города, а после начавшегося ремонта исчезла. Горожане назвали птицу Симой. Открыл инсталляцию глава горсовета Симферополя Виктор Агеев и кузнецы Ромашенко.

"Не уверен, что нагромождение куска ограждения, лужи, камышей, цапли, ковша и лягушки станет достойным украшением набережной Симферополя. Правильным решением было бы (начать - ред.) демонтаж данного памятника и (организовать - ред.) проведение прозрачного, открытого конкурса на лучшую скульптуру цапли с привлечением лучших специалистов и широкого круга горожан", - сказал РИА Новости Бабеев.

Он отметил, что появление новых визуальных образов в городе проходит кулуарно, без обсуждения с общественностью, без привлечения архитекторов, скульпторов и, как следствие, на очень низком уровне.

Комментируя слова курирующего ремонт набережной архитектора о том, что установку памятника не обсудили с общественностью и архитекторами проекта, глава городского совета Агеев сказал: "Посоветуется администрация, все утрясется, все будет нормально".