В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране.
По его словам, это будет этичным поступком.
"А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном".
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.
Парламентарий отметил, что некоторые муниципальные и государственные служащие после подобных мероприятий публикуют в соцсетях "не соответствующие своему статусу" фото и видео, что негативно сказывается на имидже власти.