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В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России
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РИА Новости

В Госдуме предложили уравнять зарплату депутатов со средней по России

13:49 30.12.2019 (обновлено: 16:42 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Олег Нилов
Депутат Олег Нилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутат Олег Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев и среднюю зарплату в стране.
По его словам, это будет этичным поступком.

"А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном".

Олег Нилов
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву ввести правила поведения для чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за расходованием бюджетных средств на праздники для госслужащих.
Парламентарий отметил, что некоторые муниципальные и государственные служащие после подобных мероприятий публикуют в соцсетях "не соответствующие своему статусу" фото и видео, что негативно сказывается на имидже власти.
Люди на новогоднем приеме
6 декабря, 14:44
"Никаких плановых затрат". В Госдуме не будет новогоднего корпоратива
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Госдума РФОлег НиловРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хоть у одного депутата есть мозг. У остальных, видимо, только загребущие руки.
30 декабря, 14:45
Александр Сергеевич
5102427011
Заранее провальное предложение ! Таких подарков ни Дед Мороз , ни Санта Клаус не дарят ! Ни ,тем более , Госдума ..
30 декабря, 14:07
Владимир Казаев
3286124036
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