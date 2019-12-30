Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России

"На европейской территории преобладал в течение декабря так называемый западно-восточный перенос, я бы сказал, даже юго-западный. И генетически сформировался над южной Атлантикой, над Средиземным морем… воздушные массы, они обусловили такую теплую погоду", - сказал Вильфанд журналистам в понедельник.