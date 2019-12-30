Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снега в европейской части России в декабре не было из-за теплых воздушных масс, которые формировались над Атлантикой, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На европейской территории преобладал в течение декабря так называемый западно-восточный перенос, я бы сказал, даже юго-западный. И генетически сформировался над южной Атлантикой, над Средиземным морем… воздушные массы, они обусловили такую теплую погоду", - сказал Вильфанд журналистам в понедельник.
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