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2019-12-30T13:48+0300
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Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России
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РИА Новости

Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России

13:48 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отражение в луже новогодней елки, установленной на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снега в европейской части России в декабре не было из-за теплых воздушных масс, которые формировались над Атлантикой, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На европейской территории преобладал в течение декабря так называемый западно-восточный перенос, я бы сказал, даже юго-западный. И генетически сформировался над южной Атлантикой, над Средиземным морем… воздушные массы, они обусловили такую теплую погоду", - сказал Вильфанд журналистам в понедельник.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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