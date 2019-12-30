На Сейшелах акула напала на туристку

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На Сейшелах акула напала на французскую туристку и серьезно ранила ее, На Сейшелах акула напала на французскую туристку и серьезно ранила ее, сообщает Gulf News.

Инцидент произошел у острова Праслен, второго по величине в живописном архипелаге.

Пострадавшая была доставлена в больницу с ранением руки. Она перенесла операцию, сейчас ее жизнь вне опасности.

Сейшельское Управление по морской безопасности (SMSA) оцепило район, где произошло нападение, чтобы найти акулу. Купание там временно запрещено.