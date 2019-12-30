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Вильфанд посоветовал, где кататься на горных лыжах в январе
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РИА Новости

Вильфанд посоветовал, где кататься на горных лыжах в январе

13:46 30.12.2019 (обновлено: 14:04 30.12.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Горнолыжный курорт. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снег есть на всех горнолыжных курортах России, за исключением Северного Кавказа, сообщил журналистам и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на Кольском полуострове, на Урале, в Кемеровской области и на Камчатке снега много. Эксперт предупредил, что на всех этих курортах есть высокая вероятность схода лавин.
"В горных регионах ситуация разная... Устойчивый снежный покров на горнолыжных курортах Северного Кавказа устанавливается только во второй половине января. На горных лыжах на северном Кавказе рановато", - отметил Вильфанд.
Он также добавил, что снег есть и на европейских курортах.
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