Вильфанд посоветовал, где кататься на горных лыжах в январе

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Снег есть на всех горнолыжных курортах России, за исключением Северного Кавказа, сообщил журналистам и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на Кольском полуострове, на Урале, в Кемеровской области и на Камчатке снега много. Эксперт предупредил, что на всех этих курортах есть высокая вероятность схода лавин.
"В горных регионах ситуация разная... Устойчивый снежный покров на горнолыжных курортах Северного Кавказа устанавливается только во второй половине января. На горных лыжах на северном Кавказе рановато", - отметил Вильфанд.
Он также добавил, что снег есть и на европейских курортах.