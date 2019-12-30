ФАС возбудила дело против Booking за требование лучшей цены от отелей

"Двадцать седьмого декабря 2019 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V. Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей", - говорится в сообщении.