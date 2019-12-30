Сирийские военные приостановили наступление в Идлибе, пишут СМИ

ДАМАСК, 30 дек - РИА Новости. Сирийская армия приостановила продвижение пехоты в Сирийская армия приостановила продвижение пехоты в провинции Идлиб из-за сложных погодных условий, наносятся только артиллерийские и авиаудары, сообщила в понедельник проправительственная газета al-Watan

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.

Газета отмечает, что ввиду проливных дождей на юге провинции Идлиб военная операция в данном районе приостановлена.

"В то же время армия наносит удары тяжелой артиллерией по позициям боевиков в деревнях на горе Шахшабо на северо-западе Хамы и на юге Идлиба, в результате боевики терпят поражение и теряют технику", - заявил газете военный источник.

Военные также наносят удары из реактивных систем залпового огня по боевикам в районе деревень Басанкул и Мухамбаль на западе Идлиба, отметил источник.

По его данным, в результате нанесения авиаударов по окрестностям Маарет-Нуумана уничтожены несколько единиц военной техники, ликвидированы несколько боевиков.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ * в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.