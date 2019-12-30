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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-30T14:37+0300
https://ria.ru/20191230/1563016941.html
Сирийские военные приостановили наступление в Идлибе, пишут СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156278/04/1562780420_0:9:3211:1815_1036x0_80_0_0_176ab5e1c3ffce071848692ae44a988b.jpg
РИА Новости

Сирийские военные приостановили наступление в Идлибе, пишут СМИ

13:40 30.12.2019 (обновлено: 14:37 30.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСолдаты сирийской армии
Солдаты сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Солдаты сирийской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 30 дек - РИА Новости. Сирийская армия приостановила продвижение пехоты в провинции Идлиб из-за сложных погодных условий, наносятся только артиллерийские и авиаудары, сообщила в понедельник проправительственная газета al-Watan.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года.
Газета отмечает, что ввиду проливных дождей на юге провинции Идлиб военная операция в данном районе приостановлена.
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"В то же время армия наносит удары тяжелой артиллерией по позициям боевиков в деревнях на горе Шахшабо на северо-западе Хамы и на юге Идлиба, в результате боевики терпят поражение и теряют технику", - заявил газете военный источник.
Военные также наносят удары из реактивных систем залпового огня по боевикам в районе деревень Басанкул и Мухамбаль на западе Идлиба, отметил источник.
По его данным, в результате нанесения авиаударов по окрестностям Маарет-Нуумана уничтожены несколько единиц военной техники, ликвидированы несколько боевиков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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