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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-30T13:36+0300
https://ria.ru/20191230/1563016786.html
В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из-за рубежа

13:36 30.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Почти 330 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 780 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1108 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 781 человек (женщин – 234, детей – 398)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрин (провинция Дераа). Специалисты разминировали 3,1 гектар территории, обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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