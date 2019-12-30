В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1108 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 781 человек (женщин – 234, детей – 398)", - говорится в сообщении.