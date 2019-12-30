В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1108 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 781 человек (женщин – 234, детей – 398)", - говорится в сообщении.
Вчера, 11:00Сказано в эфиреМнение об ударах США в Ираке и Сирии: американскую политику шатаетСША нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии. Вашингтон хочет воспользоваться политическим хаосом, считает эксперт РИСИ Владимир Фитин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
В места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрин (провинция Дераа). Специалисты разминировали 3,1 гектар территории, обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.