Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.
Двадцатого декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas практически сразу выполнила требование.
Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.
26 декабря, 12:36Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2".
Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки.
Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что оно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
27 декабря, 10:10Лавров уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"