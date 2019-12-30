Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2"

Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2"

Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.

Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2".

Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.

В частности, у " Газпрома " есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки.

Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что оно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.