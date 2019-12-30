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2019-12-30T14:53+0300
https://ria.ru/20191230/1563016679.html
Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Allseas не планирует возобновлять прокладку "Северного потока — 2"

13:34 30.12.2019 (обновлено: 14:53 30.12.2019)
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Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2"
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток — 2
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Там добавили, что направят трубоукладчики на другую работу.
Двадцатого декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas практически сразу выполнила требование.
Двадцать седьмого декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. При этом в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.
Строительство газопровода Северный поток-2
26 декабря, 12:36
Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2".
Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году и у России есть ресурсы для этого.
В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки.
Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что оно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
27 декабря, 10:10
Лавров уверен, что "Северный поток — 2" будет достроен
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу. Кроме них, с призывами остановить строительство неоднократно выступали Великобритания, Польша и страны Балтии.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия относится к газопроводу исключительно как к экономическому проекту. В Москве призывают не воспринимать его как инструмент влияния. Строительство "Северного потока — 2" активно поддерживают Германия, Австрия и Норвегия.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Санкции США против "Северного потока — 2"Турецкий потокГазпромСШАAllseasСеверный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
Надеюсь в контракте были предусмотрены штрафные санкции за срыв контракта???
30 декабря, 13:46
wwadimradostew
6684340025
Надеюсь, контракт предусматривает неустойку. Или только сами выплачивать спецы, как Газпром?
30 декабря, 13:46
momr. oddball
6054211021
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