Мантуров оценил влияние нового закона о российском ПО на рынок

Госдума одобрила предустановку российского софта на смартфоны и другую технику. В Антимонопольной службе и бизнес-сообществе рассказали, как этот шаг может отразиться на отечественном рынке продаж.

Российское ПО обязательно: мнение ФАС и участников рынка о новом законе Госдума одобрила предустановку российского софта на смартфоны и другую технику. В Антимонопольной службе и бизнес-сообществе рассказали, как этот шаг может отразиться на отечественном рынке продаж.

По его словам, это должно касаться не только сферы госзакупок. "Я приводил пример с Китаем. Они давным-давно приняли соответствующее решение, у них просто это обязательное условие, чтобы был китайский программный продукт. Ну, извините, мы должны развивать отрасль программного обеспечения, IT-технологии", - подчеркнул министр.