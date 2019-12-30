Мантуров оценил влияние нового закона о российском ПО на рынок

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предустановка российского программного обеспечения на гаджеты не приведет к приостановкам продаж устройств или к уходу производителей с рынка, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. При этом перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должно будет определять правительство.
"Это точно не приведет ни к каким приостановкам и остановкам (продаж - ред.), и уж тем более мы не видим каких-то опасений, что кто-то уйдет с рынка. Мы должны точно использовать свои наработки, использовать свои технологии для того, чтобы их внедрять", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, это должно касаться не только сферы госзакупок. "Я приводил пример с Китаем. Они давным-давно приняли соответствующее решение, у них просто это обязательное условие, чтобы был китайский программный продукт. Ну, извините, мы должны развивать отрасль программного обеспечения, IT-технологии", - подчеркнул министр.
В декабря Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась в правительство РФ с просьбой продлить срок разработки подзаконных актов об обязательной предустановке отечественного ПО. Ассоциация также попросила провести в течение года эксперимент на одном типе устройства с предустановкой одного класса ПО для тестирования возможности исполнения разработанных правовых актов.