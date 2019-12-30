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2019-12-30T13:30+0300
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"Оператор ГТС Украины" заявил о завершении переговоров с "Газпромом"
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РИА Новости

"Оператор ГТС Украины" заявил о завершении переговоров с "Газпромом"

13:19 30.12.2019 (обновлено: 13:30 30.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 30 дек – РИА Новости. Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
"Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон в понедельник на странице компании в Facebook.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
26 декабря, 08:00
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины - мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Газодобывающее предприятие на Украине
Вчера, 12:34
Песков рассказал о непростых переговорах по газу с Украиной
Российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов шли в Вене с четверга. Формальным дедлайном в протоколе было обозначено 29 декабря, однако о подписании соглашений пока не объявлено. Единственное известие за все четыре дня "венских" переговоров - выплата в пятницу "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов.
Из сообщения главы нового оператора ГТС Украины не ясно, завершились ли все переговоры или только в части этой компании.
Газоизмерительная станция
29 декабря, 16:20
Козак назвал выплату Украине $2,9 миллиарда тяжелым решением
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Оператор ГТС УкраиныГазпромВенаРоссияУкраинаЭкономика
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