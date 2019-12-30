"Оператор ГТС Украины" заявил о завершении переговоров с "Газпромом"

"Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал Макогон в понедельник на странице компании в Facebook

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом, согласно протоколу, компании должны подписать мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины - мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

Российско-украинские переговоры для окончательного согласования пакета документов шли в Вене с четверга. Формальным дедлайном в протоколе было обозначено 29 декабря, однако о подписании соглашений пока не объявлено. Единственное известие за все четыре дня "венских" переговоров - выплата в пятницу "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов.